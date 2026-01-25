大分県の鶴見岳では恒例の大寒がまん大会が開かれ、40人の出場者が様々な競技に挑戦しました。 氷点下10度と過去30年の大会史上最強クラスに冷え込んだ別府市の鶴見岳では恒例の「大寒がまん大会」が開催されました。 標高1300メートルの山上広場で行われた大会には、12歳から64歳までの40人が出場。厳しい寒さに耐えながらかき氷の早食いや氷柱しがみつきなど4つの競技で熱戦が繰り広げられました。 （参加者）「めちゃ