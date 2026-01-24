タレント小島瑠璃子（32）が24日放送のTOKYO MXの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）に出演。愛称「こじるり」の名付け親を明かした。小島はTBS系深夜のスポーツ番組「S☆1」で爆笑問題の田中裕二とMCとして共演し知名度を上げた。小島は「田中さんが『こじるり』って呼んでくれてたんですよ」と明かした。19歳、20歳当時「『こじるり』って呼んでもらいながら、バラエティーに出させてもらえるのが、ちょっと