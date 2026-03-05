タレント・小島瑠璃子（32）が4日に自身のYouTubeチャンネルを更新。近況を報告した。小島が幼なじみと宅飲みしながら近況をトークする動画。唐突に「服を1種類にしました」と報告した。友人が「どういうこと？」「スティーブ・ジョブズ的なこと？」と促すと「服を1種類しか着ないことにした。恥ずかしいけど、そう」と説明。小島が固定した“1種類”は「デニムに薄めのハイネック」。なぜそのコーディネートにしたかと聞か