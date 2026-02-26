タレント・起業家の小島瑠璃子が、2歳の息子と過ごす様子を初公開し、夫の死後すぐに動き出せた理由について「この子がいるから」と明かした。【映像】こじるり、初公開の息子との様子2009年、当時15歳でホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得すると、バラエティ番組などで大活躍し「こじるり無双」と評された小島。2023年に活動を休止して中国へ留学。結婚と出産を経て、2025年に個人事務所を立ち上げて2年半