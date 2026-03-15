清楚な黒髪のイメージが強かった小島瑠璃子（32）が、明るい金髪になってファンを驚かせたのが2025年夏のこと。同年10月には個人事務所を設立し芸能活動再開を発表した。【写真】サクラ髪になったこじるりそしていま、こじるりの髪が金からピンクになったことが話題だ。芸能界の大先輩から黒髪へ戻すことをすすめられても、あえて「ピンク」を選んだ理由について、臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。＊＊＊春らしい