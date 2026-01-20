アフガニスタンの首都にある中華料理店で爆発があり、7人が死亡したテロ事件について、「イスラム国」が犯行声明を出しました。現地当局によりますと、首都カブールのホテル内にある中華料理店で19日、爆発があり、アフガニスタン人6人と中国人1人の合わせて7人が死亡しました。爆発は調理場付近で起きたということです。ロイター通信によりますと、過激派組織「イスラム国」が自爆テロを行ったとする犯行声明を出しました。声明は