2024年10月、米バージニア州ライリービルのシェナンドー国立公園で観測されたオーロラ/Saul Loeb/AFP/Getty Images/File via CNN Newsource（CNN）太陽から放出される強力な太陽活動が地球に向かっており、米国時間の19日夜から20日早朝にかけて、予想外の場所でまばゆいオーロラが出現する公算が大きい。一方で衛星通信やGPS（全地球測位システム）の精度に影響を及ぼす可能性もある。米国立気象局の宇宙天気予報センター（SWPC）