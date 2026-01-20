元テレビ朝日局員の玉川徹氏が２０日、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演し、衆議院の解散を発表した高市早苗首相に苦言を呈した。今回の解散について玉川氏は「私が総理でいいのか選んで下さい解散」とネーミング。「進退をかけますとか言ってるんですけど、選挙の結果で自動的に進退はかかるんですよ。選挙に勝てば続くし、負ければ変わる。それをあたかもすごいことを言ってるようにおっしゃってるけど、