日米首脳会談で集まった記者団からの質問で、突如出てきた米トランプ大統領の「真珠湾攻撃」発言。2026年3月20日放送の「モーニングショー」（テレビ朝日系）はこの問題を取り上げ、コメンテーターの玉川徹氏は、トランプ大統領は自ら墓穴を掘っていると批判した。勝手にやって支援を要請する「私たち日本人は非常に困惑している」この質問をしたのはテレビ朝日政治部官邸キャップの千々岩森生記者だ。日本時間未明に行われた日米