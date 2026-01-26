テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」のレギュラーコメンテーター玉川徹さん（ジャーナリスト）が、2026年1月26日に5日ぶりに登場した。先週の1月21日から出演を休んでいたが、司会の羽鳥慎一アナが「きょうはお休みです」としか説明しなかったため、「政治批判が強く外されたのか」「いや、総選挙に出馬するのだろう」「体調が相当悪いらしい」などと憶測を呼んでいた。休んでいたこと自体に触れず、元気に体操しかし、26日