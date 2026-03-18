「明日のレポートも、ぜひ“進次郎構文”でお願いします（笑）」【写真】羽鳥慎一が再婚した脚本家の美人妻3月17日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）で、コメンテーターの玉川徹氏（63）が放ったひと言が、波紋を広げている。進次郎構文を連発する玉川徹氏事の発端は、連日報じられている桜の開花ニュース。中継先のリポーターが「前回の桜中継から１年が経過しました」と、いわゆる“当たり前のことを深掘