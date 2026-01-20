女優の木村多江（54）が20日までに自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショットを公開した。「会うたびにえみこちゃんの素敵なとこを見つけちゃうな！」と書き出した木村。「たんぽぽ」川村エミコとの仲睦まじい2ショットをアップした。「楽しいひととき」と添えて笑顔の写真を掲載。ファンからは「やっぱり似てるわぁ」「なんか2人似てるような気もするのは気のせいか？」「穏やかな表情ですね」「和やかショット