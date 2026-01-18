Image: Shutterstock スマートグラスなんてまだ先の話…じゃなくなってきてる。米Meta（メタ）が、レイバンと共同開発しているスマートグラスの生産能力を、2026年末までに年間2000万〜3000万本規模へ引き上げるよう協議しているとブルームバーグが報じています。米国で人気で、もっと作らないとって状態ってことです。年間3000万本って、もう「一部のガジェット好きが使っている」レベルの