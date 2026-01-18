AIスマートグラス、「スマホの次」になっちゃう？人気すぎて全力で増産されとる
スマートグラスなんてまだ先の話…じゃなくなってきてる。
米Meta（メタ）が、レイバンと共同開発しているスマートグラスの生産能力を、2026年末までに年間2000万〜3000万本規模へ引き上げるよう協議しているとブルームバーグが報じています。米国で人気で、もっと作らないとって状態ってことです。
年間3000万本って、もう「一部のガジェット好きが使っている」レベルの数字じゃないですよね。
欲しくても買えない。「米国優先」が物語る本物感
このブームが「本物」っぽいと感じさせるのが、その品薄ぶりです。実はメタ、予想を上回る需要に対応するため、イギリスやフランス、イタリアなどでの新型モデルの発売を延期し、在庫を米国市場に集中させているんです。
「前例のない需要と在庫不足」ってこと。
「他国への輸出を止めてでも米国内の需要を埋めなきゃいけない」という状況。だいぶすごくありませんか？
「レイバンのメガネ」なのが成功の秘訣？
米Gizmodoが以前「なぜこのスマートグラスだけが売れているのか？」と細かく考察してましたが、「普通のレイバンに見える」のがいちばん大きいんじゃ？って気がします。
フォルムは洗練されていて美しい。よくみればカメラに気づきますが、存在感はあまりない。メガネは顔の印象を決めるアイテムなので、まずそこで選びませんか。そこがまずいい。
「すでにみんなが顔につけているもの」に“ちょい足し”する感じのバランスなのがうまくいっている理由な気がしますね。
MetaのRay-Banスマートグラス、初代と最新モデルを比べてみた
Source: Bloomberg