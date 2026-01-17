群馬県前橋市長選挙で再選を果たした、前職の小川晶氏（43）。ホテル密会で引責辞職した彼女が、投開票日の1月12日に姿を現した場所は……。＊＊＊【実際の写真】上目遣いで“ぶりっ子ポーズ”を…まるでアイドルのような「小川晶氏」「あきら〜！」の声援午後7時、市長選の投票が締め切られた瞬間にNHKがニュース速報で「当確」を出すと、小川前市長の陣営が大歓声を上げた。「よく頑張ったぞ〜！」という祝福の声も飛ぶ