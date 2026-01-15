¼÷»Ê¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¤Î·æºî¡Ö¾­ÂÀ¤Î¼÷»Ê¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÀ¸¸¶¹Æ¤¬KSI´±¸øÄ£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡Ö´±¸øÄ£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ìSNS¾å¤ÇÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡¢Ì¡²è¡Ö¾­ÂÀ¤Î¼÷»Ê¡×¤Î¸¶²è»ÔÄ®Â¼¤Ê¤É¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬½êÍ­ºâ»º¤äº¹¤·²¡¤µ¤¨ºâ»º¤ò½ÐÉÊ¤¹¤ë´±¸øÄ£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡£º£²ó¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢µÜ¾ë¸©Âç²Ï¸¶Ä®¤¬¡ÖÌ¡²è²È»ûÂôÂç²ðÀèÀ¸¤Î¡Ö¾­ÂÀ¤Î¼÷»Ê¡×Ä¾É®¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡£¸¶¹Æ¥µ¥¤¥º¡§270mm¡ß390mm