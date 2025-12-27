伝説を刻んだ赤いユニホームが競売へドジャースの大谷翔平投手がまたも異次元の金額を生むことになるのか。エンゼルス時代の2023年に着用したユニホームがオークションに出品される際、10万ドル（約1500万円）を超える高値がつくと予想されている。オフシーズンでも飛び交う札束に、その影響力の大きさはとどまることを知らない。米メディア「TMZスポーツ」によると、今回出品されるのは2023年8月3日（日本時間4日）の本拠地マ