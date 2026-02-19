世界中で人気が止まらない『ポケットモンスター』のトレーディングカード。そんななか「ポケモンイラストレーター」というカードが、なんと史上最高額となる約25億円で落札され話題になっている。【写真】25億円で落札されたポケモンカードカードは、2026年1月に米オークションハウス「ゴールディン・オークションズ」に出品され、2月16日（日本時間）に1649万2000ドル（約25億円）で落札された。ポケモンカードが25億円「ポケ