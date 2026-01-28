2025年3月、現代美術家・松山智一氏とやおきんが共同開発した「うまい棒 げんだいびじゅつ味」が、10万円・限定50本にもかかわらず即完売し話題となった。国民的駄菓子「うまい棒」を現代美術作品として再解釈した同商品は、その価格とビジュアルに驚きの声が相次いだ。さらに１月25日にはSBIオークションで115万円で落札され、再び注目を集めている。これを発売当時に購入した、マジシャンで実業家のYOSHI氏に話を聞いた。