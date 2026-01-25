ニューヨークを拠点に活動する現代美術家の松山智一さん（４９）が菓子販売の「やおきん」（東京）と共同開発して美術品として販売した駄菓子うまい棒げんだいびじゅつ味」が２５日、ＳＢＩアートオークションが東京都内で行ったオークションに出品され、１１５万円（手数料込み）で落札された。美術品として鑑賞することを前提に、開封できない透明のアクリルボックスに収納。昨年３月に１本１０万円（税別）で限定５０本