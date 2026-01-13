’25年10月までにSNS型投資・ロマンス詐欺の被害総額は約1370億円に上る（警察庁発表）。その“標的”として急増しているのが認知症高齢者だ。長寿大国に生まれた新たな社会的危機。あなたの両親は、大丈夫か？◆子供より「詐欺師」の言葉を信じてしまう親たち厚生労働省の推計によれば、65歳以上の認知症患者はすでに約700万人。そんな中、今、静かに広がっているのが、認知症高齢者の判断力の低下と孤独につけ込み、「恋心」