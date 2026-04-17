中国メディアの観察者網によると、上海市浦東新区の裁判所は15日、中国人を狙った海外の詐欺拠点でスーパーマーケットを経営した男に対し、詐欺罪、恐喝罪、不法越境罪で懲役4年11月と罰金7万元（約161万円）の判決を言い渡したと明らかにした。裁判所によると、男は2019年から20年にかけて、合法的な出境手続きを取らずに何度も共謀してバイクやカヤック、徒歩で国内の某省と某国を行き来した。男は、現地の拠点が中国人を狙った