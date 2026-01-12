北海道民は寒さに強いと思いきや実は「暑がり」、長崎県民は「坂が多いので自転車率が低い」――。ソニー生命保険株式会社が実施した調査で、ユニークな「県民あるある」が明らかになりました。【表】47都道府県自県の「県民あるある」だと思うことこの調査は、同社が全国の20歳〜59歳の男女4700人（各都道府県100人）を対象に、2025年10月に実施したものです。自分の住んでいる地域では当たり前だと思っている習慣や言葉が、全