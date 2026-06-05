義実家の田植えの手伝いのため、田植え前日、朝早くに出発し義実家へ出向いた筆者。義母を気遣ってはりきっている私を待っていたのは、義母の嫌味と夫の無関心！我慢できず怒りが爆発した私のとった行動とは──？ GWに起こった出来事をご紹介します！ 朝5時出発！ 気合いの田植え手伝い 夫の実家は、私たちの住む街から車で3時間ほどのところにあります。例年は主人にしか声がかかりませんが、義母が足を骨折し先月退院したば