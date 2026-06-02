麒麟の川島明が１日、Ｘを更新。「自分が自意識過剰なことがわかりました」として、街中華での出来事をつづった。川島は劇場終わりに「よく行く街中華」へ行ったところ「店員さんが少しソワソワしてたので僕だと気付いてくれたのかなと思ってたらお会計のとき声をかけてくれました」とソワソワしていた店員が、勇気を出して声かけしてくれたという。その店員は「前からお声がけしたかったんですが失礼かと思いまして」と丁寧