プロ野球ファンでなくとも、このニュースに衝撃を受けた人は多いのではないでしょうか。巨人軍の阿部慎之助前監督（47）の逮捕、辞任――。暴力は決して許されるものではありません。しかし、伝統ある巨人軍監督という“重責”からくるプレッシャーもあったのではないか……東海ラジオで35年間、プロ野球実況を担当した村上和宏さんが、プロ野球監督の抱える様々な苦労を教えてくれます。【写真を見る】最有力候補は誰？巨人の