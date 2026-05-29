営業へ強制異動された男性、まともな引き継ぎゼロで22社を担当「同行運転中の会話ベースでしかなかった」会社の都合で突然の異動を命じられることは珍しくないが、その後のサポートがあまりに杜撰だと一気に働くモチベーションが消え失せる。投稿を寄せた20代男性は、現在は半導体関係製品の営業職に就いているが、もともとは技術職として入社していた。ところが、数年経ったころに急に自分のポジションを挿げ替えるように新人を入