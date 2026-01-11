【ブンデスリーガ】フライブルク 2−1 ハンブルガーSV（日本時間1月10日／オイローパ＝パルク・シュタディオン）【映像】高精度な浮き球ピンポイントパスフライブルクの日本代表MF鈴木唯人が、広い視野と的確なピンポイントパスで決定機を演出した。日本時間1月10日のブンデスリーガ第16節で、フライブルクはホームでハンブルガーSVと対戦。2026年の最初の公式戦にて、鈴木はトップ下で先発出場した。スコアレスで迎えた9分