日本代表の森保一監督が27日、キリンワールドチャレンジのスコットランド代表戦の前日会見に出席し、28日の試合では選手交代枠が11人になることを明かした。3か月後に迫った北中米W杯に向け、最後のサバイバルを念頭に置いた選手起用が行われることになりそうだ。森保監督は記者会見の冒頭で「素晴らしい対戦相手と歴史のあるフットボールの国で試合ができることを非常に嬉しく思っている。マッチメイクをしてくださった方々に