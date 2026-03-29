[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]日本代表は28日、スコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利した。若手選手が多く起用された前半は0-0で終えたが、多数の主力を投入した後半から猛攻を展開。最後は3-1-4-2の超攻撃的システムでMF伊東純也が決勝点を奪い、敵地で見事に勝ち切った。北中米W杯前最後の活動として行われているイギリス遠征。28年ぶりのW杯出