３月の英国遠征（現地時間28日にスコットランド、31日にイングランド）に臨む日本代表メンバー28人を世代別に分けると、以下のようになる。ロンドン五輪世代（１人）谷口彰悟リオ五輪世代（２人）伊東純也、鎌田大地東京五輪世代（17人）三笘薫、小川航基、前田大然、堂安律、上田綺世田中碧、町野修斗、中村敬斗佐野海舟、渡辺剛、冨安健洋、橋岡大樹、伊藤洋輝、瀬古歩夢、菅原由勢、早川友基、大迫敬介パリ五輪世代（５人