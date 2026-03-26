果たして、日本代表は北中米ワールドカップでも３−４−２−１システムで戦うのか。重要戦力の南野拓実が昨年12月に負傷離脱してから、そんなことを考える機会が多い。このシステムを成立させるうえで、CFの上田綺世、２シャドーの久保建英と南野は大きな役割を担っていた。この３人のハイプレスが森保ジャパンの生命線のひとつで、３月の連戦に限ればそのうち久保と南野が不在。では、シャドーを任されるのは誰なのか。もう