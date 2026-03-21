ブレーメンは15位で残留争い中ブンデスリーガ制覇4回、DFBカップ優勝6度のブレーメンが、残留争いに苦しんでいる。勝てそうな試合で、勝てない。それは残留争いの中にいるチームにある共通の感覚かもしれない。全てがうまくいっていないわけではなくとも、主導権を握る時間帯はある。チャンスだって作れている。それでも結果に届かない。20節ホームのボルシアMG戦を1-1で引き分けた後、ホルスト・シュテファンが解任へ。ダニ