３−４−２−１システムが基盤の森保ジャパンで“生命線のひとつ”が、ハイプレスだろう。CFの上田綺世がファーストDFとなり、それに呼応するかのように２シャドーの南野拓実と久保建英が相手に強烈なプレッシャーをかける。昨年の日本代表はこの機能的なトライアングルの働きもあって試合の主導権を握るケースが多々あった。しかし、左膝前十字靭帯断裂で南野拓実が離脱中で、万全ではない久保も３月の代表活動に呼ばれていな