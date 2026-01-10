ニューストップ > IT 経済ニュース > 世帯年収1000万円でも23区には住めない？首都圏マンションの残酷な実… 歴史 不動産 バブル みんかぶマガジン 世帯年収1000万円でも23区には住めない？首都圏マンションの残酷な実情 2026年1月10日 9時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 首都圏のマンション価格が歴史的な高騰を続けている 世帯年収1000万円で、23区に資産性の高い部屋を購入するのは容易ではない 予算の上限は6000万円から8000万円程度だが、条件の良い3LDKは至難の業 記事を読む おすすめ記事 元グラドル藤乃あおいさんが死去、27歳 親族が発表 23年に希少がんを公表 闘病続けていた 2026年1月9日 19時59分 「地獄の2時間でした」新幹線で“ハズレ席”を引いた24歳男性の悲劇。特大スーツケースのせいで乗客が口論に… 2026年1月9日 15時52分 「（自分の顔を見た時）もう頭真っ白で、母と一緒に泣きじゃくって…」中3で脳出血、左顔面麻痺が残った女性（27）が明かす、“人生が一変した日” 2026年1月9日 17時10分 新スタジアム整備をめぐり…沼谷市長“1万5,000人規模は無理” Jリーグ側の「志が低い」発言には「常識がなさすぎる」 ブラウブリッツ秋田が「公設が絶対」と述べたことに対しても見解示す 秋田 2026年1月8日 18時18分 ミセス大森元貴 「歌詞で親密アイドル匂わせ」報道にファン激怒「そんな暇ない」昨年も人気グループメンバーと交際疑惑 2026年1月9日 21時10分