1月4日（日）に放送スタートした2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の新キャストが発表されました。昨日、Japaaanの記事でも紹介しましたが、「豊臣兄弟！」公式Xでシルエットが公開されていた竹中半兵衛役はやはり菅田将暉でした。『豊臣兄弟！』あの超人気俳優？竹中半兵衛 役のシルエットが初公開され「もうバレバレだろw」と話題にさらに、新たに決定した織田家の人々や信長の家臣を演じるキャストも発表されました。大河ドラ