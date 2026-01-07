大河「豊臣兄弟！」菅田将暉が竹中半兵衛 役に！森蘭丸、織田信勝などの新キャスト５名が発表

1月4日（日）に放送スタートした2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」のキャストが新た人発表されました。昨日、Japaaanの記事でも紹介しましたが、「豊臣兄弟！」公式Xでシルエットが公開されていた竹中半兵衛役はやはり菅田将暉でした。

さらに、新たに決定した織田家の人々や信長の家臣を演じるキャストも発表されました。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより ©NHK

竹中半兵衛（たけなか はんべえ）

菅田将暉

戦国時代を代表する名軍師。学問に通じ、知略に長（た）けた美男子だったと伝わる。美濃の斎藤龍興に仕えていたが、のちに秀吉の参謀となる。

森蘭丸（もり らんまる）

市川團子

森可成の三男。幼い頃より織田信長に小姓として仕えて、やがて近習となる。本能寺の変の際は、明智光秀の急襲を受け、信長とともに18歳の若さで討ち死にしたとされる。

織田信勝（おだ のぶかつ）

中沢元紀

信長の弟。元は仲のいい兄弟だったが、父・信秀が亡くなると、信勝を擁立しようとする家臣たちに担がれる形で兄への謀反を企て……。

織田信澄（おだ のぶずみ）

緒形 敦

信長の弟・信勝の長男。父が謀反の疑いで信長に謀殺（ぼうさつ）されたのちは、柴田勝家の下で育つ。明智光秀の娘婿となり、信長からの信任も厚い。

浅野長吉（あさの ながよし）

大地伸永

のちの浅野長政。寧々の妹・ややの入り婿となり、浅野家の家督を継ぐ。信長の死後は秀吉に仕え、秀長・秀吉の数少ない身内として、戦乱の世を共に歩むことに。のちに豊臣政権の五奉行の一人に任じられる。

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２回「願いの鐘」は、1月11日（日）放送。