本能寺の変
『本能寺の変』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月27日
2026年7月25日
2026年7月19日
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「豊臣兄弟」中国大返しで草履の伏線が回収され視聴者が涙
「中国大返し」で秀吉が2日で約100キロを走破する展開が描かれ話題に
スポニチアネックス
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「毎日、気が気でない」本能寺の変の当日に吉川元春が書き残した本音
2026年6月、吉川元春の書状が発見され従来の「密約説」を否定する内容と判明
プレジデントオンライン
2026年7月18日
2026年7月17日
2026年7月13日
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豊臣兄弟！「本能寺の変」に樋口日奈がサプライズ登場「びっくりした」の声
元乃木坂46の樋口日奈が告知なしで登場し、重要人物ちよ役を演じた
オリコンニュース
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信長が弟・信勝を誅殺した背景と、その家風が招いた信澄の末路
ルポライター昼間たかし氏は信長の「疑わしい者を消す」不文律が二代に及んだと論じた
プレジデントオンライン
2026年7月12日
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「豊臣兄弟」元乃木坂・樋口日奈がサプライズ大河初出演 登場50秒もSNS驚き
乃木坂46元メンバーの樋口日奈が「黒幕」信澄の母・ちよ役で大河初出演
スポニチアネックス
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松村邦洋が放送5日前に信澄黒幕説を予言、大河ファンが驚く
女性自身