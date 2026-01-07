元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が7日、自身のSNSを更新。外務省の金井正彰アジア大洋州局長が6日、中国商務省が日本に対する軍民両用（デュアルユース）品目の輸出管理を強化すると発表したことを受け、在日中国大使館の施泳次席公使に抗議し、措置の撤回を求めたことに言及した。金井氏は、日本のみをターゲットにしており、国際的な慣行とは大きく異なるとも指摘したもので、外務省が7日、発表した。