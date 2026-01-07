将棋の豊（とよ）島（しま）将之九段（３５）が結婚したと７日、日本将棋連盟が発表した。相手は一般女性。豊島九段はタイトル獲得通算６期のトップ棋士で、竜王は２期獲得している。２０２１年の第３４期竜王戦で藤井聡太竜王に敗れて無冠となった豊島九段は、勝率が落ち込み苦しむ時期もあったが、２０２５年１２月に放送された早指し棋戦の銀河戦決勝で藤井竜王を破って棋戦優勝を果たし、復活を印象づけた。関西きっての人