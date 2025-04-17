たとえ年が近くても、学生と社会人の間には価値観のギャップがあり、カップルを悩ませることもあるようです。では、社会人の男性は学生と付き合うことにどのような困難を感じているのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『やっぱ学生と付き合うのは無理かも…』と社会人男性が感じてしまう不安」をご紹介します。【１】長く付き合う真のパートナーだと思ってくれなそう「いろいろ経験したい年