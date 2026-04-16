第２子を妊娠中の歌手・倖田來未が、春らしいカラーリングでイメージチェンジした新ヘアを公開した。３月３０日に第２子妊娠を発表した倖田が１６日、自身のインスタグラムを更新。「桜の花びらがそろそろそーろ、散ってきてしまっていますがせっかく春なので桜カラーにしてみました！思ってたより、だいぶピンク」と記し、ロングヘアをピンク色に染めた新しいヘアスタイルの最新ショットをアップした。この投稿には「桜カ