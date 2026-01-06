無免許で車を運転したうえ、ひき逃げしたとして、22歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、名古屋市西区の自称アルバイト・藪田佳空容疑者(22)です。藪田容疑者は去年12月、無免許で乗用車を運転した上、瑞穂区内の交差点で会社員の男性(27)が運転する車と出合い頭に衝突、男性が骨盤の一部を折るなど大ケガをさせたにも関わらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。また、薮田容疑者が運転免許を