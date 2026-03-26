アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」のアイドルグループ「SWEET STEADY」が2026年3月26日、27日と28日に開催予定だったイベントについて、参加者や出演者らの「安全を脅かす極めて悪質な犯行予告」があったため中止にすると発表した。同日、代替のオンラインイベントの「緊急開催」も発表し、この対応に称賛の声が寄せられている。「安全を脅かす極めて悪質な犯行予告」、すでに警察に通報「SWEET STEADY」を運営するアソビシステ