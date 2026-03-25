春の訪れとともに、上品な抹茶スイーツが楽しめる季節が到来♡チーズガーデンから「西尾の抹茶」を贅沢に使用した限定スイーツが、2026年4月8日（水）より登場します。チーズのコクと抹茶の旨みが織りなす特別な味わいは、手土産や自分へのご褒美にもぴったり。和と洋が調和した春だけの贅沢スイーツをチェックして♪ 抹茶×チーズの贅沢スイーツ 御用邸抹茶チーズ