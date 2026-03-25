コカインを使用した罪で起訴されたXGの元プロデューサー、SIMONこと酒井じゅんほ被告が保釈されました。黒縁眼鏡に金髪の短髪、黒いスーツ姿の酒井じゅんほ被告は25日午後7時半ごろ、都内の警察署から出ると、カメラの前で約13秒頭を下げ、「すみませんでした」と話し、関係者とともに警察署を後にしました。XGの元プロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ被告は午後7時半前、深々と頭を下げ一言謝罪の言葉を述べて警察署を後にしまし