「私たちは誰ですか？」そう問いかけるのは、80歳前後とみられる男女だ。2025年8月25日、愛知県岡崎市の交番に高齢の男女2人が現れ、「自殺未遂をした」と告げた。【映像】記憶喪失の夫婦（全身写真）2人は身元がわかる物を何も持っておらず、互いに「おとうさん」「おかあさん」と呼び合い夫婦と見られるが、自分の名前もわからない。記憶喪失の状態とみられている。男性には認知症のような症状は見られず、日常生活は自身