東京・広尾にある工場で火事があり現在も消火活動が続いています。複数人が逃げ遅れているとの情報もあります。【映像】火事現場の様子東京消防庁によりますと、午後2時すぎ、渋谷区広尾にある工場から火が出ました。ポンプ車などおよそ20台が出動し現在も消火活動が続いています。この火事で複数人が逃げ遅れて工場の屋上で助けを求めているという情報もあり、警視庁と東京消防庁が確認を急いでいます。現場はJR恵比寿駅