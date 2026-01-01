吉田亜沙美バスケットボール女子で2024年パリ五輪日本代表ガードの吉田亜沙美（38）＝三菱電機＝が1日までに、自身のインスタグラムで昨夏にがんが見つかり、手術していたことを公表した。吉田は「大げさではなくがんだと告げられた時は死を覚悟した」とつづった。部位は明らかにしていないが、リハビリを経て復帰し、今季はWリーグ2部で6試合に出場している。16年リオデジャネイロ五輪で主将として8強入りに貢献したベテラン