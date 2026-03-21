フリーアナウンサーの長谷部真奈見さんは、待望の第一子を産んだ直後に、「ダウン症」と知らされ、その事実を受け入れることができず、自死を考えるほど思いつめた時期もあった。「こんなにも娘が大好きで大切なのに、出産当時なかなか受け入れることができなかった自分を娘に許してもらいたい」――そんな思いから、長谷部さんが覚悟をもって過去の自分と向き合うことで始まった本連載『私が「母」になるまで』。長谷部さんの母と